Un posto al sole, le trame della puntata del 01/03/2022 EP5892 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre Niko rivede Manuela dopo tanti anni di lontananza, Micaela mostra un rinnovato e sospetto interesse per suo figlio Jimmy Un nuovo scontro tra lei e Riccardo, porta Rossella a confidarsi con la madre sulla sua paura di confrontarsi con una donna bella e di successo come Virginia. Cerruti ne combina un'altra delle sue con Sarti e incastra Guido e Mariella che dovranno correre ai ripari.

