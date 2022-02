Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 28 febbraio Buongiorno Francesco Vitale attesa stamani l’avvio nella Bielorussia Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia ma secondo me di ucraini Minsk potrebbe presto affiancare le truppe russe le prossime ore saranno gli ha detto zia Nice China Johnson nella notte nuove esplosioni a Kiev kharkiv Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare nel telefono accettabile per gli Stati Uniti un’idea inconcepibile cielo nuovo oggi nuova riunione del consiglio di sicurezza in cui proporremo una tregua Umanitaria per le per le donne e bambini l’annuncio di Maio biden sentire oggi di alleati in forma la Casa Bianca almeno 352 civili uccisi dall’ inizio dell’ invasione russa Secondo chi è fuggito dai domiciliari in mezzo a che lo riguarda o Crai vicino a Putin Chi è una di noi la vogliamo nell’Unione Europea ha detto ieri ladella ...