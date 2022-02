Ucraina: Renzi, 'sanzioni giuste ma non sufficienti, Ue e Nato chiamino Merkel' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato, come tutti del resto, della crescente tensione non solo militare tra Russia e Ucraina. Sono momenti difficili, decisivi. Chiara e netta deve essere la condanna: qui c'è un aggressore, la Russia, che ha invaso uno stato sovrano". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Le sanzioni sono giuste doverose e necessarie, ma non sono sufficienti: serve anche la politica. Io continuo a pensare che UE e Nato debbano muoversi con un solo nome al tavolo. E continuo a pensare che il nome debba essere quello di Angela Merkel. Mi sembra assurdo che l'Europa e la comunità occidentale lascino in panchina colei che potrebbe risolvere la partita", sottolinea tra l'altro il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato, come tutti del resto, della crescente tensione non solo militare tra Russia e. Sono momenti difficili, decisivi. Chiara e netta deve essere la condanna: qui c'è un aggressore, la Russia, che ha invaso uno stato sovrano". Lo scrive Matteonella sua enews. "Lesonodoverose e necessarie, ma non sono: serve anche la politica. Io continuo a pensare che UE edebbano muoversi con un solo nome al tavolo. E continuo a pensare che il nome debba essere quello di Angela. Mi sembra assurdo che l'Europa e la comunità occidentale lascino in panchina colei che potrebbe risolvere la partita", sottolinea tra l'altro il leader di Iv.

