Ucraina: allenatore Sheriff si arruola per difendere patria (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dalla Champions League alla resistenza contro l'invasore russo: l'allenatore dello Sheriff Tiraspol rivelazione della fase a gironi, capace di battere il Real Madrid, l'ucraino Jurij Vernydub, tecnico ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dalla Champions League alla resistenza contro l'invasore russo: l'delloTiraspol rivelazione della fase a gironi, capace di battere il Real Madrid, l'ucraino Jurij Vernydub, tecnico ...

Advertising

capuanogio : Il 28 settembre sbancava il Bernabeu con lo #SheriffTiraspol. Oggi l'allenatore #Vernydub è arruolato per difendere… - Eurosport_IT : Dalla vittoria al Bernabeu alla guerra: purtroppo non è un film ?? #UkraineRussiaWar | #Vernydub - tuttosport : #Ucraina , allenatore dello #Sheriff in trincea: si è arruolato ?? - GiudaRossi : RT @tuttosport: #Ucraina , allenatore dello #Sheriff in trincea: si è arruolato ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ucraina: allenatore Sheriff si arruola per difendere patria Jurij Vernydub da gesta del Bernabeu al fronte della resistenza -