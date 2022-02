Trama | cast e personaggi di Vostro Onore con Stefano Accorsi | Matteo Giuggioli e Barbara Ronchi | dal 28 febbraio su Rai1

(Di lunedì 28 febbraio 2022) I numerosidi, la serie didiretta da Alessandro Casale al via il 28, sono l’ossatura di unache si regge proprio sui legami tra i tanti soggetti della storia. A partire ovviamente dal protagonista Vittorio Pagani, interpretato da, e da suo figlio, che ha il volto diOscar. Il rapporto tra padre e figlio è il filo conduttore di un dramma legale in cui un magistrato finisce per mentire alla giustizia per salvare il figlio dalla vendetta di un clan, dopo che il ragazzo ha investito uno dei membri dell’organizzazione ed è scappato senza soccorrerlo (qui la nostra recensione).I principalidi ...

Advertising

badtasteit : #Isegnidelcuore - CODA, tutto quello che c'è da sapere sul film candidato a 3 Oscar - AnnaMancini81 : Vostro onore prima puntata: anticipazioni, trama e cast della serie con Stefano Accorsi - dituttounpop : #LaVitaBugiardaDegliAdulti il cast della #serietv Netflix - VisumTV : Vostro Onore su Rai 1: cast, trama, finale - TheItalianTimes : ?? VOSTRO ONORE #Vostroonore con #StefanoAccorsi stasera su #RaiUno. #Fiction di #AlessandroCasale racconta la stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Trama cast

Lae ildi The Gilded Age The Gilded Age si concentra su Marian Brook (interpretata da Louisa Jacobson ), un'aspirante scrittrice che, rimasta orfana, nel 1882 si trasferisce a New York ...Ecco ilprincipale di Obi - Wan Kenobi: Ewan McGregor Hayden Christensen Moses Ingram Joel ... Sung Kang Simone Kessell Benny Safdie Passando invece agli spoiler relativi alla, Making Star ...Si sta parlando molto della nuova fiction di Rai 1 Vostro Onore e il motivo non è solo la grande attesa per il debutto di Stefano Accorsi come protagonista. La serie infatti, si ispira a Your Honor se ...Scopri trama, cast, trailer e streaming del drama coreano su Netflix Forecasting love and weather. Scopri di più!