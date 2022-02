Tiziano Ferro pazzo di gioia: è diventato papà e presenta i suoi due figli sui social (Di lunedì 28 febbraio 2022) In giorni drammatici per il mondo intero, arrivano anche delle notizie che scaldano il cuore. Con un post sui social, Tiziano Ferro ha dato a tutte le persone che lo seguono e che vogliono bene a lui e alla sua famiglia, una bellissima notizia. Il cantante, che da tempo sognava di realizzare questo sogno, è diventato papà. Con una foto sui social e parole piene di emozione, ha raccontato come è stato possibile abbracciare i suoi adorati bambini. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo.La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo” ha scritto Tiziano Ferro mentre posta su instagram il primo scatto pubblico dei suoi bambini insieme a suo marito Victor. Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) In giorni drammatici per il mondo intero, arrivano anche delle notizie che scaldano il cuore. Con un post suiha dato a tutte le persone che lo seguono e che vogliono bene a lui e alla sua famiglia, una bellissima notizia. Il cantante, che da tempo sognava di realizzare questo sogno, è. Con una foto suie parole piene di emozione, ha raccontato come è stato possibile abbracciare iadorati bambini. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo.La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo” ha scrittomentre posta su instagram il primo scatto pubblico deibambini insieme a suo marito Victor. Una ...

