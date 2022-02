Sarri, conosciamo il piagnisteo: “Il Napoli non ha meritato”. L’aquilotto è diventato un povero gabbiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Maurizio Sarri non ammette la sconfitta della sua Lazio contro un Napoli, che nel secondo tempo è stato nettamente superiore. Nella prima frazione di gioco di Lazio-Napoli, i biancocelesti avevano avuto un minimo di padronanza territoriale, ma le migliori occasioni le hanno avute per errori singoli del Napoli, come quello di Koulibaly. Nel secondo tempo il pareggio laziale è arrivato solo grazie ad un jolly pescato da Pedro, mentre il Napoli dopo il gol di Insigne avrebbe potuto raddoppiare almeno in altre tre circostanze. Alla fine la rete fantastica di Fabian Ruiz, ha dato i tre punti meritati al Napoli. Di opinione diversa è Maurizio Sarri che al termine del match dice: “I dati ufficiali parlano chiaro, abbiamo avuto più occasione da rete del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Maurizionon ammette la sconfitta della sua Lazio contro un, che nel secondo tempo è stato nettamente superiore. Nella prima frazione di gioco di Lazio-, i biancocelesti avevano avuto un minimo di padronanza territoriale, ma le migliori occasioni le hanno avute per errori singoli del, come quello di Koulibaly. Nel secondo tempo il pareggio laziale è arrivato solo grazie ad un jolly pescato da Pedro, mentre ildopo il gol di Insigne avrebbe potuto raddoppiare almeno in altre tre circostanze. Alla fine la rete fantastica di Fabian Ruiz, ha dato i tre punti meritati al. Di opinione diversa è Maurizioche al termine del match dice: “I dati ufficiali parlano chiaro, abbiamo avuto più occasione da rete del ...

