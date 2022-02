Sangiovanni travolto da una polemica per le sue parole sulla situazione in Ucraina

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Altro giorno, altrasu Twitter, questa volta al centro della diatriba social c’è. Il cantante di Farfalle oggi pomeriggio ha pubblicato una sua foto in cui tiene in mano un termometro laser e nel tweet in questione l’artista ha scritto: “Siamo corsi a queste armi due anni fa, quasi come se fosse un’anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo“. siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo pic.twitter.com/CXxRJGWiSo —(@sangiovann1) February 28, 2022 Tra i tanti complimenti per le sue, il cantante ha ricevuto anche diverse critiche e molte risposte in cui le fan credevano che quel tweet fosse uno spoiler per l’album e così il diretto interessato è intervenuto per fare chiarezza.ha ...