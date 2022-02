Qualcuno al Cremlino Chi può fermare Putin? La Applebaum gela Fazio | verso il precipizio?

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Chi puòVladimire salvare il mondo dall'incubo nucleare? Secondo Anne, giornalista americana premio Pulitzer nel 2004 con Gulag e grande esperta di cose russe, le speranze sono riposte in due eventi: "Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare", ma "dobbiamo sperare che ci siaall'interno delcapace di deporre. È difficile capirlo adesso". Intervistata da Fabioa Che tempo che fa su Rai3, lanon si è mostrata particolarmente ottimista: "ha detto che l'Ucraina non ha diritto di esistere. Il suo linguaggio è terribile se pensiamo alla storia europea. Ha detto di eradicare l'Ucraina dalla mappa del mondo. Questi non sono obiettivi che possono ...

Advertising

chetempochefa : 'Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare, dobbiamo sperare che ci sia qualcuno all'interno d… - Tommasolabate : Occhio alla lettura di @martadassu. D’altronde, se Zalensky aveva fatto scadere con un “no” l’ultimatum del Cremlin… - Simoriva02 : RT @chetempochefa: 'Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare, dobbiamo sperare che ci sia qualcuno all'interno del Cr… - PippoM66 : RT @chetempochefa: 'Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare, dobbiamo sperare che ci sia qualcuno all'interno del Cr… - alinatede : RT @chetempochefa: 'Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare, dobbiamo sperare che ci sia qualcuno all'interno del Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno Cremlino

Liberoquotidiano.it

Diceche le guerre le fanni i ricchi e muoiono i poveri. Di sicuro sono le persone comuni quelle ... L'uomo ha pubblicato un lungo post su Instagram per sfogarsi contro il: "Quello che ...... ecco chealla redazione di Bloomberg ha pensato che fosse il momento giusto per tirare ... E non a fine gennaio, in concomitanza con il meeting dei principali Ceo con Putin al. Ma ...Si compatta il fronte internazionale contro l’invasione dell’Ucraina ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. 84 paesi e 13 organizzazioni internazionali hanno denunciato l’invasione russa. La ri ...Dice qualcuno che le guerre le fanni i ricchi e muoiono i poveri ... L'uomo ha pubblicato un lungo post su Instagram per sfogarsi contro il Cremlino: «Quello che sta accadendo ora è una catastrofe. In ...