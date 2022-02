Putin è pazzo? Come medico vorrei fare un po’ di chiarezza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Putin è pazzo? Questo interrogativo si fa strada nei talk show serali che ognuno di noi guarda compulsivamente. L’inquietudine di chi cerca di comprendere il grande dittatore russo ci assale, per cercare di elaborare previsioni sul futuro. Avere a che fare con un pazzo sarebbe terribile, perché ci troveremmo di fronte all’imprevedibilità delle sue azioni ma, d’altro canto, ci tranquillizzerebbe in quanto inconsciamente non ci sentiremmo simili a lui, “non siamo Come lui, a noi non capiterà mai di aggredire gli altri”. Come medico che si occupa della materia vorrei provare a fare un poco d’ordine. Le diciture “pazzo, matto” non hanno un valore scientifico. Sono ancora usate nel linguaggio comune per additare tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)? Questo interrogativo si fa strada nei talk show serali che ognuno di noi guarda compulsivamente. L’inquietudine di chi cerca di comprendere il grande dittatore russo ci assale, per cercare di elaborare previsioni sul futuro. Avere a checon unsarebbe terribile, perché ci troveremmo di fronte all’imprevedibilità delle sue azioni ma, d’altro canto, ci tranquillizzerebbe in quanto inconsciamente non ci sentiremmo simili a lui, “non siamolui, a noi non capiterà mai di aggredire gli altri”.che si occupa della materiaprovare aun poco d’ordine. Le diciture “, matto” non hanno un valore scientifico. Sono ancora usate nel linguaggio comune per additare tutti ...

