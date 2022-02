Processo Coop Sociali e Sistema Salerno | Savastano in aula VIDEO

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha preso il via questa mattina presso la seconda sezione penale della cittadella giudiziaria dila prima udienza dela carico di Vittorio Zoccola, l’imprenditore considerato il Ras delleerativeed il consigliere regionale e ex assessore alle Politichedel comune di, Nino. Quest’ultimo è giunto intorno alle 9 davanti al Palazzo di Giustizia, accompagnato dall’avvocato Giovanni Annunziata. Ad attenderlo un gruppo di parenti e collaboratori ai qualiha rivolto un cenno di saluto. L’udienza sarà a porte chiuse. I legali non hanno infatti autorizzato riprese audio edei giornalisti che ne avevano fatto ...

