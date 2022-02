Paolo Ciavarro papà | “Piango da giorni | Clizia è stata incredibile”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ciavarro

ha svelato per la prima volta alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita da neogenitore. Il 19 febbraioe Clizia Incorvaia sono diventati genitori del piccolo Gabriele e,...... i suoi esordi e l'emozione di esser diventata nonna [VIDEO] Oggi Eleonora Giorgi è una mamma e una nonna felice grazie a Gabriele, il figlio nato dalla storia d'amore frae Clizia ...Ospiti di Verissimo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno confidato come stanno vivendo questo momento di neo genitori ...A Verissimo Paolo Ciavarro ha confessato la sua enorme gioia nell’essere diventato padre per la prima volta. Il 19 febbraio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno dato il benvenuto al loro primo figl ...