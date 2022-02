**Malattie rare: Mattarella, 'attuare legge, garantire a tutti diritto alla salute'** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, impone il dovere di predisporre l'effettività delle cure anche a coloro che sono affetti da malattie che presentano una bassa prevalenza. I pazienti colpiti da malattie rare affrontano difficoltà inusuali nell'approdo alle diagnosi e nell'accesso alle terapie, per la carenza di attenzione e investimenti dedicati a patologie che sfuggono ai grandi numeri della ricerca sanitaria. Il sistema sanitario deve, tuttavia, saper garantire assistenza, superando questi limiti". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare. "L'approvazione della legge n. 175, 'Disposizioni per la cura delle malattie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il, costituzionalmente garantito, impone il dovere di predisporre l'effettività delle cure anche a coloro che sono affetti da malattie che presentano una bassa prevalenza. I pazienti colpiti da malattieaffrontano difficoltà inusuali nell'approdo alle diagnosi e nell'accesso alle terapie, per la carenza di attenzione e investimenti dedicati a patologie che sfuggono ai grandi numeri della ricerca sanitaria. Il sistema sanitario deve, tuttavia, saperassistenza, superando questi limiti". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie. "L'approvazione dellan. 175, 'Disposizioni per la cura delle malattie ...

