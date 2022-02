Lo stop di Berlino: l’adesione Ucraina all’Ue non si può fare in breve tempo (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Germania frena sulla richiesta dell’Ucraina di entrare nell’Unione europea: «Tutti siamo consapevoli che un’adesione all’Ue non è qualcosa che si possa fare in alcuni mesi», ha detto a Berlino la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, dopo un incontro con il suo omologo sloveno Anze Logar. Un obiettivo del genere «si porta dietro un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Germania frena sulla richiesta dell’di entrare nell’Unione europea: «Tutti siamo consapevoli che un’adesionenon è qualcosa che si possain alcuni mesi», ha detto ala ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, dopo un incontro con il suo omologo sloveno Anze Logar. Un obiettivo del genere «si porta dietro un L'articolo

