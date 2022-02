Liga spagnola | classifica | Real e Siviglia vincono ancora Ok il Barça

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Karim Benzema Bologna, 28 febbraio 2022 - Prosegue la corsa a due per il titolo dellaMadrid ehanno conquistato i tre punti in questa 26giornata di campionato spagnolo: i Blancos ...

poli_flo : come se la liga spagnola fosse un campionato di livello lmaoo - andreastoolbox : Barcellona Athletic Bilbao 4-0, il risultato di Liga spagnola | Sky Sport - sportli26181512 : Barcellona-Athletic Bilbao: video, gol e highlights: Il match della ventiseiesima giornata della Liga spagnola ha v… - Millennium_10 : @matteoaloe @massc0 @antonio_gaito @Gennyboys Ma che seguì la Liga spagnola....? Penso di sì... - sportli26181512 : Real Sociedad-Osasuna: video, gol e highlights: Vittoria con il minimo scarto per il Real Sociedad, che è riuscito… -

Risultatigiornata 26. Levante - Elche 3 - 0 37' Morales, 67' de Frutos, 90' Melero Maiorca - Valencia 0 - 1 4' Paulista Getafe - Alaves 2 - 2 45+1' Escalante, 55' Unal, 56' Mendez, 72' ...Granada - Cadice è una gara valida per ventiseiesima giornata della. Qui le probabili formazioni, la diretta tv e streaming e i pronostici GRANADA - CADICE - lunedì ore 21:00 Lo scontro salvezza tra Granada e Cadice chiude la ventiseiesima giornata ...Bologna, 28 febbraio 2022 - Prosegue la corsa a due per il titolo della Liga. Real Madrid e Siviglia hanno conquistato i tre punti in questa 26^ giornata di campionato spagnolo: i Blancos hanno ...Il Villarreal mostra al mondo un nuovo, giovane talento. Gli avversari della Juventus in Champions vincono 5-1 nella 26ª giornata di Liga, trascinati dalle quattro reti del classe 2002 Yéremi Pino, e ...