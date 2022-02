Liga: Granada e Cadice non si fanno male, 0-0 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ultimo appuntamento della 26a giornata di Liga, alle 21 si affrontano Granada e Cadice: si chiude 0-0 lo scontro diretto per la salvezza, gli... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ultimo appuntamento della 26a giornata di, alle 21 si affrontano: si chiude 0-0 lo scontro diretto per la salvezza, gli...

Advertising

sportli26181512 : #Liga, il #Cadice spreca troppo: con il #Granada finisce 0-0: Gli uomini di Sergio Gonzalez Soriano, in superiorità… - sportli26181512 : Liga: Granada-Cadice LIVE: Ultimo appuntamento della 26a giornata di Liga, alle 21 si affrontano Granada e Cadice:… - Marathonbet_IT : Tra #Granada e #Cadice è sfida salvezza: i padroni di casa fermeranno la loro crisi di risultati?… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Granada Vs #Cadice è una gara valida per ventiseiesima giornata della Liga spagnola che si giocherà staser… - sportli26181512 : #Granada-#Cadice, cinque ko di fila per i padroni di casa: Il posticipo di #Liga è uno scontro diretto in zona retr… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Granada Treni, pullman notturni e scorte armate: la "fuga" di De Zerbi dalla Kiev sotto assedio City - Tottenham 2 - 3 CALCIO - LA LIGA 14:00 Granada CF - Villarreal 1 - 4 16:15 Osasuna - A. Madrid 0 - 3 18:30 Cádiz - Getafe 1 - 1 21:00 R. Madrid - Alaves 3 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 ...

Liga: Granada - Cadice LIVE Commenta per primo Ultimo appuntamento della 26a giornata di Liga , alle 21 si affrontano Granada e Cadice : scontro diretto per la salvezza tra la 17a e la 19a squadra in classifica, divise da soli tre punti.

Liga, il Cadice spreca troppo: con il Granada finisce 0-0 Corriere dello Sport Granada-Cadice: segui LaLiga in Diretta LIVE Rakitic suona la carica: “La gente di Siviglia deve sentirsi orgogliosa …SpagnaIvan Rakitic, centrocampista del Siviglia, sta disputando un ottimo campionato condito da tre assist e altrettanti gol.

Liga: Granada-Cadice LIVE Ultimo appuntamento della 26a giornata di Liga, alle 21 si affrontano Granada e Cadice: scontro diretto per la salvezza tra la 17a e la 19a squadra in classifica, ...

City - Tottenham 2 - 3 CALCIO - LA14:00CF - Villarreal 1 - 4 16:15 Osasuna - A. Madrid 0 - 3 18:30 Cádiz - Getafe 1 - 1 21:00 R. Madrid - Alaves 3 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 ...Commenta per primo Ultimo appuntamento della 26a giornata di, alle 21 si affrontanoe Cadice : scontro diretto per la salvezza tra la 17a e la 19a squadra in classifica, divise da soli tre punti.Rakitic suona la carica: “La gente di Siviglia deve sentirsi orgogliosa …SpagnaIvan Rakitic, centrocampista del Siviglia, sta disputando un ottimo campionato condito da tre assist e altrettanti gol.Ultimo appuntamento della 26a giornata di Liga, alle 21 si affrontano Granada e Cadice: scontro diretto per la salvezza tra la 17a e la 19a squadra in classifica, ...