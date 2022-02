L’idea della Gabanelli contro il gas di Putin: tornare all’età della pietra (Di lunedì 28 febbraio 2022) Qui si parla di gente forse leggerissimamente sopravvalutata, per esempio, senza fare il nome, Milena Gabanelli, la guru di Report, quella che faceva inchieste, che trovava il marcio pure nel caffè, che quando si faceva vedere, così secca, puntuta, e annunciava, “questa serra…”, il mondo tremava. Perché, oh, erano inchieste colle palle, che non guardavano in faccia nessuno (quasi), che erano la bocca della verità, a prova di debbunker, con due b che fa più romano, più Open, più riggoroso, Milena tutta la vita. Io ebbi modo di scambiare qualche battuta con una sua collaboratrice di chiara fama, altrettanto dura e pura, e ne trassi l’impressione di una setta, noi di Report siamo il bene, tutto il mondo è il male. Veniva fuori qualche omissis, qualche partigianeria dalle inchieste di Report? Che sarà mai, ma vuoi mettere, in questo mondo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Qui si parla di gente forse leggerissimamente sopravvalutata, per esempio, senza fare il nome, Milena, la guru di Report, quella che faceva inchieste, che trovava il marcio pure nel caffè, che quando si faceva vedere, così secca, puntuta, e annunciava, “questa serra…”, il mondo tremava. Perché, oh, erano inchieste colle palle, che non guardavano in faccia nessuno (quasi), che erano la boccaverità, a prova di debbunker, con due b che fa più romano, più Open, più riggoroso, Milena tutta la vita. Io ebbi modo di scambiare qualche battuta con una sua collaboratrice di chiara fama, altrettanto dura e pura, e ne trassi l’impressione di una setta, noi di Report siamo il bene, tutto il mondo è il male. Veniva fuori qualche omissis, qualche partigianeria dalle inchieste di Report? Che sarà mai, ma vuoi mettere, in questo mondo ...

