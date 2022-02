L’Atalanta trova continuità ma perde Toloi. Cuore Miranchuk: gol senza esultanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pessina lo aveva anticipato: il conflitto russo-ucraino non ha scalfito lo spogliatoio delL’Atalanta, con “Miranchuk e Malinovskyi che si sono abbracciati”. L’ucraino non ha giocato contro la Sampdoria per un fastidio al polpaccio, il russo è entrato a gara in corso, ha segnato un gol magico e non ha esultato in segno di solidarietà. Un bel gesto che impreziosisce ulteriormente il 4-0 rifilato alla Sampdoria che certifica la fine della crisi delL’Atalanta, che vince al Gewiss Stadium nella prestazione casalinga più bella della stagione. Funziona tutto a Gasperini (squalificato). La mossa di Koopmeiners trequartista è devastante, Pasalic falso nove è più che efficace, e anche la difesa orfana di Demiral e Djimsiti non perde solidità. Le uniche note stonate sono due: l’infortunio di Malinovskyi, ma anche la squalifica ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pessina lo aveva anticipato: il conflitto russo-ucraino non ha scalfito lo spogliatoio del, con “e Malinovskyi che si sono abbracciati”. L’ucraino non ha giocato contro la Sampdoria per un fastidio al polpaccio, il russo è entrato a gara in corso, ha segnato un gol magico e non ha esultato in segno di solidarietà. Un bel gesto che impreziosisce ulteriormente il 4-0 rifilato alla Sampdoria che certifica la fine della crisi del, che vince al Gewiss Stadium nella prestazione casalinga più bella della stagione. Funziona tutto a Gasperini (squalificato). La mossa di Koopmeiners trequartista è devastante, Pasalic falso nove è più che efficace, e anche la difesa orfana di Demiral e Djimsiti nonsolidità. Le uniche note stonate sono due: l’infortunio di Malinovskyi, ma anche la squalifica ...

Advertising

tizianocad : @Ale_Ferrara2000 L'Atalanta, di giocatori come Basic, te ne compra ogni anno almeno 4 e li trova in tutti i reparti… - DavideLodola : Vorrei capire come sia possibile che ogni anno in sto periodo + o - , il #Cagliari trova sto culo enorme per vincer… - EuropaCalcio : Sorteggi #EuropaLeague , l’#Atalanta trova il #Leverkusen. Spicca #Porto-#Lione #europacalcio - temafootball24 : ??SORTEGGI: IN EUROPA LEAGUE L'ATALANTA PESCA IL BAYER LEVERKUSEN, IN CONFERENCE LA ROMA TROVA IL VITESSE?? ?Riuscir… - infoitsport : Giornata di sorteggi a Nyon: in Conference c'è Basilea-Marsiglia, in EL l'Atalanta trova Seoane -