Investire in Fan Token con Binance Launchpad. Di cosa si tratta e come fare per iniziare (Di martedì 1 marzo 2022) Binance Launchpad è un’esclusiva piattaforma dedicata al lancio di Fan Token. Ecco cos’è, come funziona e quali prospettive di guadagno è in grado di offrire Per capire di cosa stiamo parlando esattamente proviamo a cominciare dall’inizio, o meglio proviamo quanto meno a dare una definizione di Fan Token. Possiamo definire i Fan Token come asset digitali operanti su blockchain, pensati per i tifosi delle squadre di calcio. Attraverso i Fan Token viene dato ai tifosi l’accesso a determinati beni e servizi offerti dalle squadre di calcio che li emettono. Si tratta quindi di una specie di “sotto categoria” degli utility Token, cioè Token di utilità, in grado di garantire una serie di ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022)è un’esclusiva piattaforma dedicata al lancio di Fan. Ecco cos’è,funziona e quali prospettive di guadagno è in grado di offrire Per capire distiamo parlando esattamente proviamo a cominciare dall’inizio, o meglio proviamo quanto meno a dare una definizione di Fan. Possiamo definire i Fanasset digitali operanti su blockchain, pensati per i tifosi delle squadre di calcio. Attraverso i Fanviene dato ai tifosi l’accesso a determinati beni e servizi offerti dalle squadre di calcio che li emettono. Siquindi di una specie di “sotto categoria” degli utility, cioèdi utilità, in grado di garantire una serie di ...

carmenfu_ : RT @Zoroback_023: Per quanto mi riguarda il reparto da rinforzare a tutti i costi in estate è la trequarti. Serve qualità. Non sono fan di… - arrigons7 : @andreghezzi82 @NicoGatti28 Capisco perfettamente il disagio dei fan che vogliono il baseball di major league e son… - rimaneilmilan : RT @Zoroback_023: Per quanto mi riguarda il reparto da rinforzare a tutti i costi in estate è la trequarti. Serve qualità. Non sono fan di… - Rossonero__1899 : RT @Zoroback_023: Per quanto mi riguarda il reparto da rinforzare a tutti i costi in estate è la trequarti. Serve qualità. Non sono fan di… - YBah96 : RT @Zoroback_023: Per quanto mi riguarda il reparto da rinforzare a tutti i costi in estate è la trequarti. Serve qualità. Non sono fan di… -