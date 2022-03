In Ucraina arrivano oltre 20 milioni di dollari in sostegno attraverso Bitcoin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circa 20 milioni di dollari in Bitcoin ed altre criptovalute sono stati donati a sostegno dell’Ucraina, in questi giorni devastata dall’invasione russa, sin da lunedì mattina: infatti un crowdfunding diramato sui canali social del governo, ha permesso di raccogliere al governo Ucraino una parte dei fondi necessari a continuare la strenua difesa contro l’avanzata russa. In un primo momento si era pensato ad un hack del profilo, ma in seguito sono arrivate diverse conferme ufficiali che hanno chiarito definitivamente che il profilo non è stato hackerato, e che si trattava quindi effettivamente proprietà del governo Ucraino. In questo momento ad esempio sono già stati ricevuti più di 163 BTC, per un controvalore complessivo di oltre 7 milioni, ma in vertiginoso ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circa 20diined altre criptovalute sono stati donati adell’, in questi giorni devastata dall’invasione russa, sin da lunedì mattina: infatti un crowdfunding diramato sui canali social del governo, ha permesso di raccogliere al governo Ucraino una parte dei fondi necessari a continuare la strenua difesa contro l’avanzata russa. In un primo momento si era pensato ad un hack del profilo, ma in seguito sono arrivate diverse conferme ufficiali che hanno chiarito definitivamente che il profilo non è stato hackerato, e che si trattava quindi effettivamente proprietà del governo Ucraino. In questo momento ad esempio sono già stati ricevuti più di 163 BTC, per un controvalore complessivo di, ma in vertiginoso ...

