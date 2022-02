Il giorno in cui la guerra è tornata nel cuore dell’Europa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 2022 esisterà sempre un prima e un dopo il 24 febbraio: il giorno in cui la Russia invadendo l’Ucraina ha di fatto attaccato l’intero Occidente. E’ tornata la guerra in Europa, nel cuore dell’Europa, e non accadeva dal 2001 quando si è concluso l’ultimo conflitto balcanico. Il presidente Volodymyr Zelensky stava cercando di compiere per la sua nazione quel percorso iniziato nel 1994, 3 anni dopo l’indipendenza dall’U, che l’avvicinava alla Ue e alla Nato. Ma Vladimir Putin ha deciso che, dopo l’annessione della Crimea del 2014 e il conflitto del Donbass – proseguito fino a questa invasione – era il tempo di far rientrare l’Ucraina nella sfera di influenza sovietica. Perché come ha detto nella dichiarazione di guerra l’Ucraina non è mai esistita, è stata un’invenzione di Lenin. E il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 2022 esisterà sempre un prima e un dopo il 24 febbraio: ilin cui la Russia invadendo l’Ucraina ha di fatto attaccato l’intero Occidente. E’lain Europa, nel, e non accadeva dal 2001 quando si è concluso l’ultimo conflitto balcanico. Il presidente Volodymyr Zelensky stava cercando di compiere per la sua nazione quel percorso iniziato nel 1994, 3 anni dopo l’indipendenza dall’U, che l’avvicinava alla Ue e alla Nato. Ma Vladimir Putin ha deciso che, dopo l’annessione della Crimea del 2014 e il conflitto del Donbass – proseguito fino a questa invasione – era il tempo di far rientrare l’Ucraina nella sfera di influenza sovietica. Perché come ha detto nella dichiarazione dil’Ucraina non è mai esistita, è stata un’invenzione di Lenin. E il ...

