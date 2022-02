I cittadini della Piana del?Sele a Serre “Uniti per la nostra terra, no ai rifiuti” (Di lunedì 28 febbraio 2022) di Monica De Santis “Difendiamo la nostra terra” è questo lo slogan che ha caratterizzato ieri mattina il sit-in di protesta a Serre, contro i rifiuti provenienti dalla Tunisia, che a quanto stabilito dalla Regione Campania dovrebbero essere stoccati nel sito allestito all’interno del Comprensorio militare di Persano. Luogo, che come ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di?Serre, Franco Mennella, non è più di sito di stoccaggio ma, di fatto, di discarica abusiva, quindi, incompatibile con le attività di caratterizzazione che si dovrebbero svolgere”. E così ieri mattina, cittadini di Altavilla,?Serre, Battipaglia ed Eboli si sono ritrovati tutti insieme per dire no. Per chiedere alla Regione di individuare un’altra location. “Ciò che questa vicenda è stata capace ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 28 febbraio 2022) di Monica De Santis “Difendiamo la” è questo lo slogan che ha caratterizzato ieri mattina il sit-in di protesta a, contro iprovenienti dalla Tunisia, che a quanto stabilito dalla Regione Campania dovrebbero essere stoccati nel sito allestito all’interno del Comprensorio militare di Persano. Luogo, che come ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di?, Franco Mennella, non è più di sito di stoccaggio ma, di fatto, di discarica abusiva, quindi, incompatibile con le attività di caratterizzazione che si dovrebbero svolgere”. E così ieri mattina,di Altavilla,?, Battipaglia ed Eboli si sono ritrovati tutti insieme per dire no. Per chiedere alla Regione di individuare un’altra location. “Ciò che questa vicenda è stata capace ...

