Guerra Ucraina, Times: 400 mercenari a Kiev per uccidere Zelensky (Di lunedì 28 febbraio 2022) Londra, 28 feb. (Adnkronos) - Oltre 400 mercenari russi sono a Kiev, agli ordini del Cremlino, per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo governo, in modo che Mosca possa prendere il controllo. E' quanto rivela il Times di Londra. Si tratta di mercenari del gruppo Wagner, guidato dall'oligarca Yevgeny Prigozhin, vicinissimo al leader del Cremlino Vladimir Putin. I mercenari sarebbero partiti cinque settimana fa dall'Africa, dove erano impegnati in altre missioni. Ora il loro obiettivo è eliminare Zelensky, e altre 23 figure del governo, in cambio di un sostanziosa somma in denaro. Il governo ucraino, scrive il Times, ha ricevuto sabato mattina le informazione sugli obiettivi dei mercenari. Poco dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Londra, 28 feb. (Adnkronos) - Oltre 400russi sono a, agli ordini del Cremlino, peril presidente ucraino Volodymyre il suo governo, in modo che Mosca possa prendere il controllo. E' quanto rivela ildi Londra. Si tratta didel gruppo Wagner, guidato dall'oligarca Yevgeny Prigozhin, vicinissimo al leader del Cremlino Vladimir Putin. Isarebbero partiti cinque settimana fa dall'Africa, dove erano impegnati in altre missioni. Ora il loro obiettivo è eliminare, e altre 23 figure del governo, in cambio di un sostanziosa somma in denaro. Il governo ucraino, scrive il, ha ricevuto sabato mattina le informazione sugli obiettivi dei. Poco dopo ...

