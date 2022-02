Guerra Ucraina-Russia, esplosioni a Kiev e Kharkiv. Al via oggi negoziati (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, esplosioni sono state segnalate alle prime ore di oggi nella capitale Ucraina Kiev e a Kharkiv, seconda città del Paese, al quinto giorno dall'invasione russa. Lo ha riportato su Telegram il servizio statale ucraino per le comunicazioni, come riporta il Guardian. A Chernihiv un missile avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro della città. Mosca avrebbe "rallentato il ritmo dell'offensiva" in Ucraina nel pieno dell'invasione iniziata giovedì scorso. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, "gli occupanti russi tentano comunque ancora di avere successo in alcune zone". Sarebbero circa 5.300 i russi morti dall'inizio dell'invasione , secondo il nuovo bilancio fornito da parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) -sono state segnalate alle prime ore dinella capitalee a, seconda città del Paese, al quinto giorno dall'invasione russa. Lo ha riportato su Telegram il servizio statale ucraino per le comunicazioni, come riporta il Guardian. A Chernihiv un missile avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro della città. Mosca avrebbe "rallentato il ritmo dell'offensiva" innel pieno dell'invasione iniziata giovedì scorso. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, "gli occupanti russi tentano comunque ancora di avere successo in alcune zone". Sarebbero circa 5.300 i russi morti dall'inizio dell'invasione , secondo il nuovo bilancio fornito da parte ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - _heybilliejoe_ : RT @fdragoni: L'Ucraina non fa parte della #NATO quindi non abbiamo nessuna cazzo di scusa per giocare alla guerra. NO...NO...NO - Tania80 : RT @DiegoFusaro: L'Ucraina, per ora, non fa parte della NATO. Indi per cui l'Italia e la UE, se mandano truppe, lo fanno in violazione di o… -