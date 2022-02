Guerra Russia-Ucraina, l’arsenale nucleare di Putin. La stima: 4477 testate a disposizione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel giorno in cui Vladimir Putin ha ordinato l’allerta del sistema deterrente nucleare, è iniziata la conta dell’arsenale della Russia. Si tratta di circa 4.477 testate nucleari, oltre ad altre 1.500 che sono però già smantellate o in via di smantellamento. I dati, aggiornati al 23 febbraio, sono pubblicati dalla Federation of american scientists, organizzazione di ricerca no-profit fondata nel 1945 e composta da scienziati ed analisti. Si tratta di una stima perché è difficilissimo stabilire con certezza un inventario degli armamenti nucleari posseduti dai vari Stati del mondo. Delle 4.477 testate nucleari a disposizione della Russia, 2.889 sono immagazzinate e quindi non immediatamente adoperabili, mentre 1.558 sono già montate sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel giorno in cui Vladimirha ordinato l’allerta del sistema deterrente, è iniziata la conta deldella. Si tratta di circa 4.477nucleari, oltre ad altre 1.500 che sono però già smantellate o in via di smantellamento. I dati, aggiornati al 23 febbraio, sono pubblicati dalla Federation of american scientists, organizzazione di ricerca no-profit fondata nel 1945 e composta da scienziati ed analisti. Si tratta di unaperché è difficilissimo stabilire con certezza un inventario degli armamenti nucleari posseduti dai vari Stati del mondo. Delle 4.477nucleari adella, 2.889 sono immagazzinate e quindi non immediatamente adoperabili, mentre 1.558 sono già montate sui ...

