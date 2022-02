Guerra in Ucraina, Caritas Bergamo alle parrocchie: “Alloggi per accogliere i profughi” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pubblichiamo la lettera che don Roberto Trussardi, direttore Caritas Bergamo, ha inviato a tutte le parrocchie della diocesi di Bergamo per chiedere la disponibilità di Alloggi per accogliere i profughi ucraini in fuga dalla Guerra. Carissimi, Siamo rimasti tutte e tutti sgomenti da quanto è successo il 24 febbraio scorso. L’attacco da parte del governo russo allo stato ucraino, riporta la Guerra nel cuore dell’Europa come mezzo cruento di risoluzione dei conflitti. Siamo d’accordo con Caritas Italiana riguardo al fatto che se non si lavora per costruire la pace, ma si alimentano confronti muscolari e si aumentano le spese militari, il risultato non può che essere tragico. Abbiamo appreso tutte e tutti le notizie di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pubblichiamo la lettera che don Roberto Trussardi, direttore, ha inviato a tutte ledella diocesi diper chiedere la disponibilità diperucraini in fuga dalla. Carissimi, Siamo rimasti tutte e tutti sgomenti da quanto è successo il 24 febbraio scorso. L’attacco da parte del governo russo allo stato ucraino, riporta lanel cuore dell’Europa come mezzo cruento di risoluzione dei conflitti. Siamo d’accordo conItaliana riguardo al fatto che se non si lavora per costruire la pace, ma si alimentano confronti muscolari e si aumentano le spese militari, il risultato non può che essere tragico. Abbiamo appreso tutte e tutti le notizie di ...

