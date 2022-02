GF Vip 6: Sorpresa per un gieffino. Improvvisa bagarre sulla concorrente (Di martedì 1 marzo 2022) Continua la puntata del Gf Vip 6. Alfonso esamina le frasi infelici presunte dite da Nathaly, e scatena il panico nella Casa. L’atmosfera è sempre più tesa. Alessandro insiste nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 1 marzo 2022) Continua la puntata del Gf Vip 6. Alfonso esamina le frasi infelici presunte dite da Nathaly, e scatena il panico nella Casa. L’atmosfera è sempre più tesa. Alessandro insiste nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

JulietTweeting : Ho recuperato ora il video della sorpresa del figlio di Alessandro 'In realtà io vado ancora all' asilo e mi piace… - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: le 'nemiche' di Miriana, la sorpresa per Alessandro, la doppia eliminazione… - infoitcultura : 'Un lunedì tranquillo, no?': mossa a sorpresa del Grande Fratello Vip, stasera arriva la svolta - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, Eliminazione a sorpresa, Lettera di Corona a Sophie, Barù e Jessica approfondimento sul rappo… - Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI GF VIP ?? Questa sera doppia eliminazione e un momento dedicato ad Alessandro e non solo! Ecco cosa… -