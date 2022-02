Fabrizio Corona su Sophie Codegoni: “Mi ama ancora” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Fabrizio Corona è tornato a parlare di Sophie Codegoni. L’imprenditore e la concorrente del Grande Fratello Vip avrebbero avuto una relazione durata due mesi e risalente alla scorsa estate. Attualmente, Corona è fidanzato con la modella Sara Barbieri, mentre Codegoni – dopo un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi – ha trovato la felicità tra le braccia di Alessandro Basciano. Fabrizio Corona, però, ha dei dubbi e ne ha parlato sul settimanale Chi. “La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)è tornato a parlare di. L’imprenditore e la concorrente del Grande Fratello Vip avrebbero avuto una relazione durata due mesi e risalente alla scorsa estate. Attualmente,è fidanzato con la modella Sara Barbieri, mentre– dopo un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi – ha trovato la felicità tra le braccia di Alessandro Basciano., però, ha dei dubbi e ne ha parlato sul settimanale Chi. “La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, ...

