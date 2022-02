Delia Duran dichiara la sua amicizia a Soleil Sorge | ma lei è diffidente

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rapporto tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 è altalenante. La modella venezuelana sostiene di aver sempre detto tutto in faccia alla coinquilina e di aver sempre speso parole di stima per lei. Ma l'ex di Uomini e Donne non è dello stesso parere: "Non puoi dire ‘sempre ti ho difeso’ perché è una bugia". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Elisa60388018 : RT @azzurropuffo: Delia se ne esce dicendo a Sole che l’amicizia tra uomo e donna non esiste e che è scientificamente provato: “l’ho lett… - azzurropuffo : Delia se ne esce dicendo a Sole che l’amicizia tra uomo e donna non esiste e che è scientificamente provato: “l’h… - itsmc17 : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - crisbbb2 : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - iperesilienza : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

... ovveroe Lulù Selassié . FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Grande Fratello, 21 anni dalla prima edizione: i concorrenti oggi Da Maria Antonietta Tilloca a ...Alex Belli fa parlare di sè anche dall'Egitto. Dopo l'uscita dal GF Vip, Alex si è rifugiato sul mar Rosso e anche da lì, manda messaggi per la sua. Stavolta ha optato per una dedica speciale in fondo al mare: ha realizzato un video 'subacqueo', mentre era intento a fare un'immersione . Raggiunto il fondale marino, Alex ha sfoderato ...La settimana scorsa, in seguito all'ennesimo confronto con Delia e Soleil, Alex Belli è uscito una volta per tutte dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. L'attore ha affermato di voler continuare la su ...A far arrabbiare l’ex Pupa è stato l’ultimo messaggio d’amore che l’attore ha deciso di mandare a Delia Duran. “Imparasse a non copiare le idee” – Il tutto ha avuto inizio con l’ultimo video che Belli ...