Covid: in Puglia 1.537 nuovi casi e ancora 18 morti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 1.537 i nuovi casi rilevati in Puglia su 16.574 test giornalieri eseguiti (con una incidenza del 9.2%), mentre 18 sono le persone morte. I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 1.537 irilevati insu 16.574 test giornalieri eseguiti (con una incidenza del 9.2%), mentre 18 sono le persone morte. Iper provincia sono così distribuiti: Bari, ...

Advertising

_COSMOPOLIS_ : Covid Puglia, 1.537 nuovi casi e 18 decessi #28febbraio #covid #puglia #bollettinoregionale #coronavirus… - LecceSette : Covid, in Puglia 1537 nuovi contagi su 16574 tamponi effettuati: Lecce la provincia con più casi - bari_times : In Puglia 1537 casi Covid: nel Barese meno di 400 positivi. Registrati altri diciotto decessi… - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | 1.537 i nuovi casi positivi covid su 16.574 test analizzati. Attualmente positiv… - LaGazzettaWeb : Covid, in Puglia 1537 nuovi casi. Calano i contagi nelle scuole, -30% in una settimana -