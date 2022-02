(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Riceviamo e pubblichiamo il testo dell’questa mattina presso la Segreteria Generale delda Rosetta De, Consigliere Comunale “prima”. “La sottoscritta Rosa DE, consigliere comunale del gruppo “Prima”, p r e m e s s o -che ha appreso dalla stampa locale che ildispende per le utenzefisse la somma di € 900.000,00 nell’arco di un anno; -che tale somma appare assolutamente esagerata ed ingiustificabile, anche in considerazione dei contratti proposti e stipulati dai vari gestori telefonici; -che ildi, proprio perché Ente ...

Advertising

anteprima24 : ** #Comune di ##Benevento, spese telefoniche nel mirino della De Stasio: presentata interrogazione **… - TV7Benevento : DE STASIO: 'UTENZE TELEFONICHE COMUNE BENEVENTO, NECESSITA’ di CONTROLLO SPESA PUBLICA' - - InNotizia : Il Comune di Benevento presterà ogni forma di assistenza possibile ai cittadini dell’Ucraina residenti nel capoluog… - Max_Mogavero : Vertenza stadio ‘Vigorito’, atti pronti per l’udienza: tra Comune e #BeneventoCalcio ballano milioni di euro, citat… - ilvaglio1 : La UIL sollecita i dirigenti del Comune di Benevento #vigiliurbani #uil #benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Benevento

TV Sette Benevento

Un fenomeno del trasformismo democristiano, attuale sindaco di. Alfredo Pallone quando ... assessore neldi Frosinone, rappresenterà nel Lazio "Noi di Centro" di Clemente Mastella. ...... Choco Italia in tour gode del patrocinio deldi Caserta, grazie alla disponibilità del ... LADISPOLI (ROMA) Dal 31 marzo al 3 aprile: FRASCATI (ROMA) Dal 7 al 10 aprile:Il fischio d’inizio è per dopodomani, mercoledì due marzo. Ma la partita non si gioca su un campo di calcio, bensì in Tribunale. Sarà il giudice civile Gerardo Giuliano l’arbitro di questo derby che v ...Mentre in Ucraina si combatte, l'Europa accoglie il flusso dei profughi con poca organizzazione e tanto slancio umanitario spontaneo. Come il convoglio «fai da te» del senatore di Fratelli d'Italia Gi ...