Chiara Vergani all’Alfano?I per presentare il suo libro

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Libere dall’inferno, Testimonianze, percorsi, linguaggi e orizzonti per contrastare la violenza sulle donne” è il titolo deldiche sarà presentato il 2 marzo alle ore 8,30, presso la Biblioteca “Felice Tommasone” Liceo Statale “Alfano I” di Salerno. L’Autrice – pedagogista e criminologa – ha raccolto le testimonianze di esperti, donne e alcune riflessioni di studenti nel suo stile tra un testo che è in parte narrazione e in parte saggio. Quello dellaè unsulle donne e per le donne vittime di violenza, che parla agli uomini. Il filo rosso che scorre nelle pagine del saggio tiene insieme vittima e carnefice. Sotto la lente dell’analisi non ci sono comportamenti separati e distinti, bensì la relazione, il rapporto, il suo costituirsi e comporsi nelle forme della ...