Cava de’ Tirreni | dipendenti comunali in stato di agitazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutide’(Sa) – “Continua lod’deidide’” dice Filomena D’Aniello della Uil Fpl provinciale, riferendosi “all’ennesima giornata di passione per le maestranze” a cui ha fato seguito, nelle scorse ore, “una riunione tra la Rsu, i sindacati e la parte pubblica”. Spiega: “Su questa vertenza l’attenzione è non solo sul lato economico ma anche sull’aspetto-relazione e sullo scollamento, oramai consolidato, tra l’organizzazione politico-amministrativa e i lavoratori. Dal pèunto di vista economico assistiamo ad una dequalificazione del lavoro del personale che non viene riconosciuto e correttamente compensato per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. Dequalificazione ...