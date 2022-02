Bologna, camion contro cavalcavia: l’incidente ripreso da un automobilista. Si forma la coda: un motociclista si schianta e muore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un incidente mortale si è verificato verso le 12.45 in via Rigosa, periferia di Bologna, a seguito della chiusura della strada dove pochi minuti prima un mezzo pesante aveva urtato e danneggiato un cavalcavia autostradale. La vittima è un motociclista di 36 anni. Da una prima ricostruzione, procedeva in via Rigosa diretto verso la via Emilia quando, probabilmente per evitare di finire contro le auto ferme in coda per la chiusura del tratto dove era avvenuto l’altro incidente, ha sbandato finendo nel fossato. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Nel video, invece, la dinamica dell’incidente ripresa da un automobilista. Video Twitter/mazzetta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un incidente mortale si è verificato verso le 12.45 in via Rigosa, periferia di, a seguito della chiusura della strada dove pochi minuti prima un mezzo pesante aveva urtato e danneggiato unautostradale. La vittima è undi 36 anni. Da una prima ricostruzione, procedeva in via Rigosa diretto verso la via Emilia quando, probabilmente per evitare di finirele auto ferme inper la chiusura del tratto dove era avvenuto l’altro incidente, ha sbandato finendo nel fossato. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Nel video, invece, la dinamica delripresa da un. Video Twitter/mazzetta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

