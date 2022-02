Zoff contro il Var | «Snatura il calcio | va bene solo per il fuorigioco»

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lo storico ex portiere italianosi è schieratol’utilizzo del Var Dino, storico ex portiere della Juventus e della Nazionale, in una intervista a Tuttosport si è detto contrario all’utilizzo del Var. VAR – «troppo il, che è uno sport di contatto. Vaper il, ma per il resto mi lascia perplesso soprattutto da noi, in Italia, dove si tende a esagerare». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

Cicciodicastri : @mikelelomb Io ho visto anche l'unica partita in cui Alessandrelli è subentrato a Zoff. Vincevamo tranquillamente 3… - sghi29 : RT @ChemicalAsdfg: Era Scognamiglio. E ditemi, chi giocava a carte contro Zoff nell’82 sull’aereo presidenziale? E soprattutto, che cazzo… - ChemicalAsdfg : Era Scognamiglio. E ditemi, chi giocava a carte contro Zoff nell’82 sull’aereo presidenziale? E soprattutto, che c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Zoff: 'Napoli, partita giocabile contro il Barcellona' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Zoff: 'Napoli, partita giocabile contro il Barcellona' -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff contro

Calcio News 24

...ancor più nell'imbarazzo quei vertici calcistici che non dissero mezza parola per difenderlo... Da uomo di una volta, si potrebbe dire, se non che proprioha sempre rifiutato tale visione. ...È chiaro che Dinonon concepisce l'idea che un uomo perbene possa abitare in un professionista ...prima della linea di porta il colpo di testa di Oscar negli ultimi minuti della partitail ...Dino Zoff è stato però soprattutto un giocatore atipico ... lasciando ancor più nell'imbarazzo quei vertici calcistici che non dissero mezza parola per difenderlo contro l'uomo forte dell'Italia di ...Il 28 febbraio 2022 compie 80 uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Abbiamo parlato, non solo di calcio: "Ho fatto il portiere senza sognare di diventarlo, ai miei tempi, nel mio contesto, non si usa ...