‘Vox Pacem’, il flash mob di Benevento per l’Ucraina: “No alla guerra” (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- Nuovo accorato appello per la pace e nuova manifestazione di amore per l’Ucraina questo pomeriggio in piazza Castello. Grande e commossa partecipazione da parte dei cittadini per protestare contro l’invasione russa ordinata da Putin. Ed ancora una volta è risuonato in piazza l’inno nazionale di questo popolo fiero che è deciso a non arrendersi. Dopo la manifestazione intitolata “Vox Pacem” di venerdì mattina, Tetyana Shyshnyak, presidente della Schola Cantorum Orbisophia, ha voluto promuovere ancora un flash mob per far sentire la voce dei tanti cittadini ucraini che vivono a Benevento e che dicono “no” alla distruzione della loro patria in atto da parte dei carri armati russi. Da giorni gli ucraini che vivono nel Sannio, come tanti loro connazionali in tutta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- Nuovo accorato appello per la pace e nuova manifestazione di amore perquesto pomeriggio in piazza Castello. Grande e commossa partecipazione da parte dei cittadini per protestare contro l’invasione russa ordinata da Putin. Ed ancora una volta è risuonato in piazza l’inno nazionale di questo popolo fiero che è deciso a non arrendersi. Dopo la manifestazione intitolata “Vox Pacem” di venerdì mattina, Tetyana Shyshnyak, presidente della Schola Cantorum Orbisophia, ha voluto promuovere ancora unmob per far sentire la voce dei tanti cittadini ucraini che vivono ae che dicono “no”distruzione della loro patria in atto da parte dei carri armati russi. Da giorni gli ucraini che vivono nel Sannio, come tanti loro connazionali in tutta ...

