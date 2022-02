Virtus Francavilla-Palermo | sconfitta amara per i rosanero | l’analisi di Baldini

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ilcede ai pugliesi nella gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C - Girone C

Il Palermo perde ancora in trasferta, questa volta l'artefice è la. I maggiori quotidiani sportivi danno le loro valutazioni sulla partita dei rosanero, con le pagelle del match. Secondo Il Giornale di Sicilia, il migliore in campo tra i rosa è ...Queste le parole di Leondino Pescatore, che tra le pagine de Il Corriere dello Sport parla del match vinto dallaai danni del Palermo. Il giornalista esalta la prestazione e il ...Il Palermo cede ai pugliesi nella gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C - Girone C ..."Dopo la vittoria casalinga, la sconfitta". Una situazione che si ripete ancora per il Palermo, battuto dalla Virtus Francavilla in un'importante scontro diretto per la classifica. Rosa che rispetto a ...