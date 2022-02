Verona-Venezia 1-0 LIVE: la sblocca Simeone (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo Torino-Cagliari, il secondo match di Serie A in programma oggi è il derby veneto fra Verona e Venezia. Al Bentegodi, si affrontano... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo Torino-Cagliari, il secondo match di Serie A in programma oggi è il derby veneto fra. Al Bentegodi, si affrontano...

Advertising

zazoomblog : Verona-Venezia 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo - #Verona-Venezia #LIVE: #inizia - VeneziaFC_IT : I padroni di casa vanno in vantaggio. Simeone aggira Caldara sulla destra e trova la conclusione per superare Romer… - infoitsport : Venezia poco cinico, il Verona non punge: 0-0 dopo i primi 45'. Retsos out per infortunio - infoitsport : Video Verona Venezia 0-0: risultato in diretta, gol e highlights - TuttoVenezia : LIVE SERIE A - #Verona-#Venezia (1-0) amnesia di #Caldara e gol di #Simeone #veronavenezia #verven #seriea #live -