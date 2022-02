Ucraina, Trump: "Putin è intelligente, i nostri leader stupidi" (Di domenica 27 febbraio 2022) Vladimir Putin ha deciso la sua "spietata invasione" dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: "Putin è smart", intelligente, e i "nostri leader sono stupidi". Lo afferma Donald Trump, intervenendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Vladimirha deciso la sua "spietata invasione" dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: "è smart",, e i "sono". Lo afferma Donald, intervenendo ...

