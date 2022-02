Thiago Motta al veleno: “Mi aspetto delle scuse come fanno alle big” (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo Spezia ha perso la partita in casa contro la Roma per 0-1, per via di un rigore subito al 96? e trasformato da Abraham. Non è stata una gara tranquilla: un’espulsione, una dubbia e l’episodio del rigore molto contestato. Su questo argomento si è espresso l’allenatore Thiago Motta: “In questo momento mi aspetto le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere. Ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. E’ inutile che stia qui a commentare episodi. come società Spezia Calcio aspetteremo le scuse. Ci sono dei dubbi su una cosa chiara che tocca la palla e nel dubbio si è fischiato rigore. Anche per questo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo Spezia ha perso la partita in casa contro la Roma per 0-1, per via di un rigore subito al 96? e trasformato da Abraham. Non è stata una gara tranquilla: un’espulsione, una dubbia e l’episodio del rigore molto contestato. Su questo argomento si è espresso l’natore: “In questo momento milechegrandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere. Ho piacere a guardare le partite in Europa mentre garequelle di stasera non ticommentare niente. E’ inutile che stia qui a commentare episodi.società Spezia Calcio aspetteremo le. Ci sono dei dubbi su una cosa chiara che tocca la palla e nel dubbio si è fischiato rigore. Anche per questo ...

