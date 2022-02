Serie A, Spezia-Roma in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 27 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Spezia-Roma in streaming. La gara è valida per la ventisettesima giornata di Serie A e vede sfidarsi due formazioni che devono conquistare punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. I liguri stanno vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi, che li vede reduci L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 27 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè valida per la ventisettesima giornata diA e vede sfidarsi due formazioni che devono conquistare punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. I liguri stanno vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi, che li vede reduci L'articolo

Advertising

enricofrasca3g3 : RT @Corriere: Spezia-Roma: Mou (in tribuna) schiera Zalewski dal 1’ Diretta 0-0 - OdeonZ__ : LIVE Spezia-Roma 0-0: destro di Pellegrini, fuori di pochi centimetri - Corriere : Spezia-Roma: Mou (in tribuna) schiera Zalewski dal 1’ Diretta 0-0 - PeakSamu18 : RT @RYOmoha: I want Cagliari Genoa and Salernitana all to stay in Serie A, and instead Venezia Spezia and Udinese to relegate. - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Spezia-Roma 0-0, comincia la parti… -