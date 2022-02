Putin | Massima allerta del sistema di deterrenza nucleare

(Di domenica 27 febbraio 2022) Mosca, 27 febbraio 2022 "Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di mettere le forze deterrenti dell'esercito russo in un regime dispeciale per il combattimento", cosi il ...

Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir, ordinando lo stato diallerta per le forze di deterrenza nucleare. 14.09 Borrell: "Proporrò fornitura di armi e carburante" "Proporrò ai ...... cosi il Presidente russonel corso di una riunione con i leader militari. / Kremlin"Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di mettere in massima allerta le forze russe di difesa nucleare", cosi il Presidente russo Putin nel corso di una riunione con i leader ...Dopo le nuove sanzioni imposte dall'Europa, Putin ha deciso di mettere sul tavolo delle minacce la parola temuta da tutti: il nucleare. «I Paesi occidentali non stanno ...