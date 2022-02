Porto Torres. Fulvio Baule uccide con un’ascia il suocero Basilio Saladino e ferisce suocera e moglie (Di domenica 27 febbraio 2022) Una lite in famiglia culminata con un omicidio. È successo a Porto Torres, nota località turistica della Sardegna. Fulvio Baule ha ucciso con un’ascia il suocero Basilio Saladino e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Le due donne, gravemente ferite, sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. L’omicida Fulvio Baule, 75 anni di Ploaghe, si è presentato in caserma dai Carabinieri ai quali ha confessato l’omicidio. Il settantenne ha litigato con la moglie e con il suocero, Basilio Saladino, ex poliziotto in pensione, intervenuto in difesa della figlia. I due sono passati alle ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 febbraio 2022) Una lite in famiglia culminata con un omicidio. È successo a, nota località turistica della Sardegna.ha ucciso conile ha ridotto in fin di vita lae la. Le due donne, gravemente ferite, sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. L’omicida, 75 anni di Ploaghe, si è presentato in caserma dai Carabinieri ai quali ha confessato l’omicidio. Il settantenne ha litigato con lae con il, ex poliziotto in pensione, intervenuto in difesa della figlia. I due sono passati alle ...

