Pagelle Torino-Cagliari 1-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 27 febbraio 2022) Le, ie ildi1-2. Frena ancora Juric, vola Mazzarri in chiave salvezza. Nei primi dieci minuti prime due occasioni con i portieri protagonisti: Milinkovic-Savic prima sbaglia su un tiro centrale di Grassi, poi chiude la porta al colpo di testa di Joao Pedro. Al 10? Bremer si fa trovare pronto su calcio d’angolo ma sulla sua deviazione Cragno è più pronto di lui. E’ la squadra di Mazzarri a passare in vantaggio: Joao Pedro sfrutta una rimessa laterale, allunga per Bellanova che appoggia in rete dal lato opposto dell’area. A salvare i sardi ci pensa Cragno che nega a Pjaca il gol con un intervento prodigioso con l’aiuto della traversa. La risposta è affidata al solito Belotti che sugli sviluppi di un calcio piazzato, si coordina bene e batte Cragno. Ma il ...