Advertising

sportli26181512 : Newcastle: svelati due colpi sfumati nel mercato invernale: Amanda Staveley, co-proprietaria del Newcastle United,… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle svelati

Ok Calciomercato

poster e trailer italiano dell'ultimo film girato da Roger Michell (Notting Hill) prima ... Il ritratto del Duca è tratto dall'incredibile storia vera di un tassista diche nel 1961, ...... dopo attaccanti e centrocampisti, vengonoi difensori in lizza per la squadra dell'anno di ...United Milan Skriniar - Inter Leonardo Spinzzola - Roma FC (AS Roma) Kieran Trippier -...Amanda Staveley, manager del Newcastle, ha svelato un curioso retroscena di mercato in un'intervista esclusiva al The ...Infatti si era parlato di un interesse del fondo saudita (proprietario del Newcastle) di acquistare l'Inter. Voci alimentate da diverse fonti, che però al momento sembrano allontanarsi sempre di più.