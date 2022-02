Missili termobarici | distruggono gli organi interni e gli edifici | è l' arma letale dei russi come la bomba atomica

(Di domenica 27 febbraio 2022) Sono armi termobariche quelle che laa sta mettendo in campo per il conflitto in Ucraina. E sono altamente distruttive: per gli esperti, arrivano ad essere inferiori solo alle bombe...

Bombe su Kiev, Zelensky: è genocidio, distruggono gli organi interni e gli edifici: è l'arma letale dei russi (come la bomba atomica) La chiamata alle armi L'esercito ucraino ha ...Mosca: pronti a negoziati in Bielorussia Tra Russia e Stati Uniti nel corso degli anni c'è stata anche una corsa agli armamenti, tanto che la Moab di Washington (soprannominata 'madre di ...Sono armi termobariche quelle che la Russia sta mettendo in campo per il conflitto in Ucraina. E sono altamente distruttive: per gli esperti, arrivano ad essere inferiori solo alle ...Putin ha dato ordine alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza nucleare, dopo "le dichiarazioni aggressive" da parte della Nato ...