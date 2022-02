Lazio-Napoli stasera in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 27 febbraio 2022) La Lazio di Sarri ospita questa sera, alle ore 20.50, il Napoli di Spalletti all’Olimpico. Entrambe le squadre sono chiamate a reagire dopo l’eliminazione dall’Europa League. In campionato, i biancocelesti hanno la sequenza più lunga da imbattuti con tre vittorie e due pareggi da febbraio 2021. I partenopei, invece, arrivano dal ko contro il Barcellona, che li ha costretti a salutare la competizione europea, e in campionato sono reduci da due pareggi consecutivi con Inter e Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ladi Sarri ospita questa sera, alle ore 20.50, ildi Spalletti all’Olimpico. Entrambe le squadre sono chiamate a reagire dopo l’eliminazione dall’Europa League. In campionato, i biancocelesti hanno la sequenza più lunga da imbattuti con tre vittorie e due pareggi da febbraio 2021. I partenopei, invece, arrivano dal ko contro il Barcellona, che li ha costretti a salutare la competizione europea, e in campionato sono reduci da due pareggi consecutivi con Inter e Cagliari. La partita sarà trasmessa inesclusivasu Dazn. SportFace.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioNapoli! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Pepe Reina Qui per il download… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - ilnapolionline : [Grafico] Lazio/Napoli: sfida tra bomber. 'Il Mattino' propone le sue formazioni - - Fantacalcio : Lazio-Napoli: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV -