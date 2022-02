Lazio-Napoli live dalle 20.50: c'è Osimhen per il primo posto (Di domenica 27 febbraio 2022) Dimenticare il tracollo europeo contro il Barcellona, puntare allo scudetto e scattare in testa alla classifica nella giornata in cui Milan e Inter perdono terreno. Sono questi gli obiettivi fissati... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022) Dimenticare il tracollo europeo contro il Barcellona, puntare allo scudetto e scattare in testa alla classifica nella giornata in cui Milan e Inter perdono terreno. Sono questi gli obiettivi fissati...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, i biancocelesti in campo con la maglia #StopWar - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, Mário Rui nel pre partita: “Oggi abbiamo una grande occasione, daremo il massimo”… - Footballmatchs2 : Lazio VS Napoli Live Stream -