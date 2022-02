Lamorgese | In Ue ognuo farà la sua parte con i profughi dall' Ucraina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese ognuo

Fanpage.it

William De Vecchis lascia la Lega e passa ad ItalExit. “Quest'oggi, il rispetto per i miei elettori e per il mio mandato hanno portato a ..."Non posso più dare alcuna fiducia al governo Draghi" Il senatore William De Vecchis ha annunciato la decisione di lasciare la Lega e di passare al gruppo ItalExit per l'Italia: lo si legge in una not ...