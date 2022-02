Il febbraio da incubo del Leeds di Bielsa: un punto e venti gol subiti in 5 gare, ora il Loco rischia l’esonero (Di domenica 27 febbraio 2022) Marcelo Bielsa non è mai stato famoso per le sue difese, ma il rendimento del suo Leeds United in Premier League nell’ultimo mese... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Marcelonon è mai stato famoso per le sue difese, ma il rendimento del suoUnited in Premier League nell’ultimo mese...

Advertising

sportli26181512 : Il febbraio da incubo del Leeds di Bielsa: un punto e venti gol subiti in 5 gare, ora il Loco rischia l’esonero: Ma… - cmdotcom : Il febbraio da incubo del #Leeds di #Bielsa: un punto e venti gol subiti in 5 gare, ora il Loco rischia l’esonero… - MichelaLeaf : @IaiaLovesParis @parlo_da Febbraio, un incubo: appena superava un televoto subito era nuovamente a rischio. Che gioia quella sera ???? - sportli26181512 : Inter, la Juve risale a -5: la strada verso lo scontro diretto allo Stadium: Febbraio da sogno a grande incubo. L'a… - infoitinterno : Inter, febbraio da incubo. Non vince e non segna più -